Nahersorgung zurück ins Dorf: Osterburg und Seehausen prüfen mobilen Lieferdienst

Bringt ein regionaler Lieferdienst die Nahversorgung in Orte zurück, die über keinen eigenen „Tante Emma-Laden“ mehr verfügen? Das untersuchen Osterburg und Seehausen in ihrem Gemeinschaftsprojekt „Mona Lisa“.

Osterburg - Mit „Mona Lisa“ verfolgen die Einheitsgemeinde Osterburg und die Verbandsgemeinde Seehausen folgende Idee: Einwohner bestellen per App und übers Internet Lebensmittel oder andere Waren des täglichen Bedarfs. Was in einem Zentrallager in Osterburg oder Seehausen zusammengestellt wird, transportieren Dienstleister wie Bäcker- und Fleischerwagen oder Apotheken-Bringedienste dann zu gekühlten Packstationen in den Dörfern. Von dort holen Einwohner das von ihnen Georderte ab. Das Ganze klingt schlüssig. Doch ist es auch machbar?