Die Mitglieder der Osterburger Carnevalsgesellschaft (OCG) haben den „Marschbefehl“ schon in der Tasche. Am 11. November geht es zur Übernahme des Stadtschlüssels an das Rathaus.

Narren in Osterburg im Kreis Stendal stehen in den Startlöchern

Ab dem 11. November regieren in Osterburg die Narren. Das zeigen dann auch wieder Schilder wie dieses am nördlichen Straßenrand an.

Osterburg/nm. - Am Sonnabend, 11. November, startet die Osterburger Carnevalsgesellschaft in ihre 49. Saison. Die Faschingsmacher wollen diesmal unter dem Motto „Karneval bei uns im Haus, mit Donald Duck und Mickey Mouse“ Spaß verbreiten, kündigt der OCG-Vorsitzende Dennis Kathke an.

Kathke wird am Sonnabend, 11. November, gemeinsam mit Elferrat, Stadtwache und weiteren Akteure der OCG zum Rathaus ziehen, um dort Punkt 11.11 Uhr dem Bürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler) den Stadtschlüssel abzunehmen. Anschließend haben die Narren das Kommando in Osterburg. Und das wird selbstverständlich gefeiert. So präsentieren die Karnevalisten am Rathaus ein kleines Programm. Und sie krönen dort ihr Prinzenpaar. Die neuen Majestäten, um die die OCG (noch) ein Geheimnis macht, werden mit dem Ablegen des „Amtseides“ auf den Thron der Karnevalisten gesetzt.

Nach dem närrischen Auftakt am Rathaus schaut die OCG im Seniorentreff (frühere Volkssolidarität) an der Gartenstraße vorbei, abends laden die Karnevalisten zu um 18 Uhr auf den August-Hilliges-Platz ein. „Dort wollen wir mit Tanz, Show und Klamauk ein kleines Programm zeigen, dazu legt DJ Micha auf. Wir spendieren auch ein Fass Freibier und veranstalten eine Tombola“, sagt Dennis Kathke. Der Eintritt ist frei.

Während der Show auf dem Hilliges-Platz starten die Karnevalisten auch mit dem Kartenvorverkauf für sämtliche Veranstaltungen, die im Januar und Februar 2024 im Terminkalender der Narren stehen. So ist die OCG am 20. Januar in Behrendorf zu Gast, danach folgen die Heimspiele in Osterburg. Am Sonnabend, 3. Februar, finden in der Lindensporthalle ein Kaffeekarneval sowie die abendliche Festsitzung mit einem Promi als Schirmherrn statt. Am Donnerstag, 8. Februar, wird Weiberfastnacht gefeiert. Und für Sonnabend, 10. Februar, steht der Faschingsumzug mit anschließender Party in der Lindensporthalle auf dem Programm, bevor die 49. Saison der Osterburger Spaßmacher am 24. Februar mit einem Gastspiel in Lichterfelde ihren Abschluss findet.