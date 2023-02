Gut drei Monate nach dem Start in die fünfte Jahreszeit geht der Karneval 2022/2023 in der kommenden Woche schon wieder zu Ende. Vor Aschermittwoch, Fastnachtsdienstag und Rosenmontag hat der Faschingsgott allerdings noch den Tulpensonntag fest im Veranstaltungskalender verankert.

Wegen der Kreisel-Baustelle an der Seehäuser Zollbrücke kann die Straße vor dem Mühlentor für den Tulpensonntagsumzug nur bedingt als Aufstellraum genutzt werden. Vor allem die großen Schaubilder müssen sich zumindest in diesem Jahr in der Straße Vor dem Beustertor einfinden.

Seehausen - Nach zwei Jahren Zwangspause darf auch in Seehausen am kommenden Sonntag, 19. Februar, wieder Straßenkarneval gefeiert werden. Darauf freuen sich am Ende einer Session ohne Pandemie-Auflagen auch die Gastgeber vom Seehäuser Carnevals-Club. Und daran sollen auch die erschwerten logistischen Voraussetzungen durch die Baustelle für den künftigen Kreisverkehr an der Zollbrücke nichts ändern. Die Teilnehmer sind aufgerufen, die Hinweise der verkehrsbehördlichen Anordnung des Landkreises Stendal zu beachten, um den Fluss des Festumzuges am Ende nicht vielleicht noch ins Stocken zu bringen.