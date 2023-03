Nistkästen haben am Sonnabend in Rohrbeck auf dem Hof von Kerstin und Helmut Sasse Formen angenommen. Darunter befanden sich erstmals auch sogenannte Halbhöhlen.

Naturfreunde aus der Altmark bauen in Rohrbeck Vogelhäuser

Rohrbeck - Auf Einladung der BUND-Kreisgruppe Stendal und der Grünen Gruppe Osterburg werkelten Naturfreunde am Sonnabend in Rohrbeck an Nisthilfen aus Kiefernholz.