Neue Chance für das Kulturhaus in Arneburg

Das seit vielen Jahren leerstehende ehemalige Kulturhaus in Arneburg wird saniert. Familie Rosenkranz wagt sich an das Vorhaben. Und sie hat bereits eine Idee, wie der markante Saal später genutzt werden könnte.

Lutz Rosenkranz zeigt den noch recht gut erhaltenen Saal des ehemaligen Kulturhauses in Arneburg. Er lässt das markante Gebäude sanieren.

Arneburg - Viele Arneburger gingen an der Baustelle bereits staunend vorbei und haben ihn gefragt, was er mit diesem Gebäude vorhat. Lutz Rosenkranz nimmt ein ehrgeiziges Projekt ins Auge. Er hat in der Elbestadt ein historisches Gebäude erworben, das nach vielen Jahren des Leerstandes dem Verfall preisgegeben war: das ehemalige Kulturhaus mit seiner langen Historie.