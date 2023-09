Osterburg - Natali Reindl lebt in Werben und ist Sozialpädagogin. Ab Oktober hat die gebürtige Hamburgerin einen neuen Job.

Bisher im Projekt „Aviva – die Insel“ der Johanniter-Unfall-Hilfe tätig, will die Wahlaltmärkerin als neue Quartiermanagerin an die Arbeit ihrer Vorgängerin Aileen Hilbring anknüpfen. In dem Quartiermanagement geht es vor allem darum, im Altneubaugebiet von Osterburg sowie in den Ortschaften Erxleben, Ballerstedt und Flessau das nachbarschaftliche Miteinander zu stärken und so mitzuhelfen, dass Einwohner in ihrer gewohnten Umgebung selbstbestimmt altern können. Die Pfeifferschen Stiftungen und die Stadt Osterburg verfolgen dieses Anliegen gemeinsam und mindestens bis zum August 2025. So lange wird das im September 2020 gestartete Projekt finanziell gefördert.

Natali Reindl. Nico Maß

Zunächst möchte die designierte Quartiermanagerin unter anderem auch die Mitglieder des Helferkreises kennenlernen, der sich im Rahmen des Projekts formiert hat. Dieser Kreis besteht aus Ehrenamtlichen, die Beziehungen zu von Einsamkeit bedrohten Menschen aufgebaut haben und ihren Alltag entlasten. Diese Unterstützung wurde zuletzt von 26 Haushalten in Anspruch genommen. Zudem kümmern sich Helfer mitunter in Eigenregie um Angebote wie den „Kaffeeklatsch“ im Quartiersbüro. Der könnte auch zukünftig veranstaltet werden. „Es ist nicht mein Anliegen, alles neu zu machen. Was von Interesse ist und angenommen wird, soll auch weiterbestehen“, macht Reindl deutlich. Dies dürfte sowohl für das Quartiersbüro im Altneubaugebiet als auch für den Seniorentreff an der Gartenstraße gelten. Über Letzteren haben die Pfeifferschen Stiftungen Mitte 2022 die Trägerschaft übernommen.