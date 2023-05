Osterburg Neue Leitungen, neues Pumpwerk: Bauarbeiten des Wasserverbandes dauern länger

Die Arbeiten des Wasserverbandes Stendal-Osterburg in der Wiesenstraße sowie in einem Teilstück der Poststraße dauern noch über den Mai hinaus an. Für Anwohner der Wiesenstraße deutet sich aber zeitnah eine Erleichterung an.