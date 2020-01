Der Bürgermeister der Einheitsgemeinde Osterburg, Nico Schulz, ist den Freien Wählern beigetreten.

Osterburg l Der Bürgermeister der Einheitsgemeinde Osterburg, Nico Schulz, ist den Freien Wählern beigetreten. Dies gab der 46-Jährige am Wochenende bekannt. „Ich sehe die Partei als Interessenvertretung der vielen unabhängigen Wählergemeinschaften in den Kreistagen (wie Pro Altmark), Stadt- und Gemeinderäten“, begründet Schulz seinen Eintritt. Außerdem „spricht mich als jemanden, der seit über 20 Jahren durchgehend im Stadtrat und Kreistag sowie als Bürgermeister Kommunalpolitik betreibt, besonders an, dass die Unterstützung der Angelegenheiten von Kreisen, Städten und Gemeinden bei den Freien Wählern besonderes Gewicht hat“. So merkte Schulz nicht zuletzt auf, als es den Freien Wählern in Sachsen-Anhalt gelang, 30 000 Unterschriften für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge zu sammeln und damit politischen Druck aufzubauen. Nach Auseinandersetzungen mit der Führung des CDU-Kreisverbandes Stendal in Bezug auf die CDU-Wahlfälschung vor fünf Jahren war Schulz 2019 aus der CDU ausgetreten. Er habe angesichts großer „politischer Instinktlosigkeit“ von Seiten der CDU für sich erkannt, „dass es falsch wäre, mich parteipolitisch neutral zu verhalten“. Die Freien Wählen seien auf Schulz zugekommen.