Osterburg Neue Preise, gleiche Öffnungszeiten - Biesebad vor dem Saisonstart

Das Biesebad in Osterburg startet am 1. Juni in die neue Badesaison. Mit neugebautem Grillplatz, frisch angepflanzten Ahornbäumen und leicht erhöhten Eintrittspreisen. Und weiterhin mit Annett Lenzner als Betreiberin. Sie hat gerade den neuen Pachtvertrag mit der Stadt unterschrieben.