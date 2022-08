Neue Räume für die Azubis in Iden

Iden - Das neue Ausbildungsjahr hat begonnen. Auch bei der Idener Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau. Zwischen 60 und 70 Lehrlinge werden jede Woche in dem Wischeort begrüßt. „Wir gehen so langsam wieder in die Normalität über“, meint Lehramtsleiterin Birgit Gamperle. Die vergangenen beiden Jahre waren angesichts der pandemischen Jahre eine herausfordernde Zeit, betont sie.