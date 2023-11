Bertkow - Der ländliche Weg zwischen Bertkow und Baben erhielt 2023 ein neues Gesicht, Die Gemeinde Goldbeck ließ den bisher unsanierten Abschnitt auf Vordermann bringen, seitdem schmückt er sich mit Betonspurbahnen. Über die Realisierung freute sich nicht nur der Goldbecker Gemeinderat um Bürgermeister Christian Masche, sondern auch die Einwohner des Ortsteiles. Allerdings bemerken die Anwohner immer mehr Raser.

Der fertiggestellte Ausbau des Weges stellt eine „enorme Entlastung dar“, sagt Einwohnerin Denise Mikoleit, die sich speziell auf den Lärm und die Staubbildung bezieht. Landwirtschaftliche Fahrzeuge haben nun bessere Bedingungen. Allerdings auch andere Verkehrsteilnehmer. „Was an sich kein Problem wäre, wenn sich alle an die geltenden Verkehrsregeln halten würden“, betont die Bertkowerin, die wie andere Anwohner in den vergangenen Wochen bemerkt hat, dass das Stopp-Schild auf der Zuwegung in das Dorf regelmäßig missachtet werden würde. „Auch an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h hält sich nicht jeder Fahrzeugführer.“

„Die Leidtragenden sind vor allem die Bertkower Kinder“, wissen die Eltern des Dorfes, die auf die Einsicht der Verkehrsteilnehmer hoffen. Der Bereich Kreuzstraße/Stendaler Straße ist seit jeher die Spielstraße des Dorfes, wo sich die Kinder und Jugendlichen aus Bertkow beispielsweise zum Skaten, Radfahren oder einfach zum Spielen im Park treffen. „Dies ist nun leider nicht mehr uneingeschränkt möglich“, sagt Denise Mikoleit.

Die Bertkower suchten nach Lösungen. In vielen Diskussionen wurde nach konstruktiven Möglichkeiten gesucht. In erster Linie wurde versucht, die Geschwindigkeit in diesem Bereich zu drosseln. „Allerdings gestaltet sich dies nicht einfach, da vielfältige Aspekte beachtet werden müssen“, betont sie. Anwohnerin Anne Zimmermann kam die Idee, sich bei einer Aktion zu beteiligen, die speziell den Kindern zugute kommen soll. Die Bertkower hatten Erfolg: Die Plakate mit der Aufschrift „Achtung Kinder!“ sind da und wurden an geeigneten Plätzen angebracht. „Somit wird nun an die Vernunft der Verkehrsteilnehmer appelliert, im Sinne der Kinder ordentlich und achtsam im Straßenverkehr zu sein“, teilen Bertkower Eltern mit.

Die Arbeiten an dem rund 1,4 Kilometer langen Abschnitt von Bertkow in Richtung Baben – etwa die Hälfte war bereits fertiggestellt – wurden im Sommer beendet. Über die verbesserten Bedingungen freuten sich auch die Radler. Die Gemeinde Goldbeck wurde beim Vorhaben vom Amt für Landwirtschaft, Forsten und Flurneuordnung unterstützt.