Näher dran an jungen Osterburgern: Das will die Einheitsgemeinde Osterburg mit der Einstellung eines Beauftragten für Kinder und Jugendliche erreichen.

Neue Stelle geplant - Stadt Osterburg will besseren Draht zu Kindern und Jugendlichen

Blick auf das Rathaus in Osterburg.

Osterburg - Ein eigener Kontakt zu Jugendlichen ist für Osterburg nicht völlig neu. Ende der 90er/Anfang der 2000er Jahre beschäftigte die Stadt bereits über einen Zeitraum von sechs Jahren einen Streetworker. Zuerst in Gestalt von Ronald Krüger, auf ihn folgte Simone Künstler, die den Job im Jahr 2004 an den sprichwörtlichen Nagel hängte. Knapp zwei Jahrzehnte später deutet sich nun eine „Nachfolge“ an. Im Rathaus könnte zukünftig ein Beauftragter für Kinder und Jugendliche arbeiten.