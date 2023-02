Neue Tankstelle in Arneburg offiziell übergeben

Arneburg - In der Nähe des ehemaligen Kernkraftwerks Stendal in Arneburg ist ein neuer Hoyer Tank-Treff entstanden. Jetzt konnte Heinz-Wilhelm Hoyer die Station offiziell an Geschäftspartner und Bauherr Roy Böhlke übergeben.