Neuer Wohnraum in Arneburg im Kreis Stendal. Im geplanten Wohngebiet „Am Alten Bahnhof“ sollen 59 Häuser mit 183 Wohnungen entstehen. Die Planer präsentieren ihr Vorhaben.

Neue Wohnhäuser in Arneburg an der Elbe: Auf Zuzug vorbereitet

Planer Wolfram Wallraf informiert bei der Stadtratssitzung in Arneburg über das neue Wohnprojekt.

Arneburg - Die Stadt Arneburg im Kreis Stendal möchte auf Zuzüge vorbereitet sein. Bei Ansiedlungen im Industrie- und Gewerbepark Altmark (IGPA) rechnet die Kleinstadt an der Elbe damit. Planer Wolfram Wallraf stellte auf der Stadtratssitzung ein neues Wohnprojekt vor. Er sprach von 800 neuen Arbeitsplätzen, die in den kommenden Jahren hinzukommen könnten. Deshalb plant Arneburg eine neue Wohnsiedlung in Nachbarschaft des ehemaligen Bahnhofsgebäudes.