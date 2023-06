Einkaufen Neuer Aldi in Osterburg - Investor sagt E-Ladesäulen und Besuchertoilette zu

An der Bismarker Straße und dem Wohnquartier An der Golle in Osterburg soll ein Aldi-Markt entstehen. Der Bebauungsplan für das Projekt erntet in der Stadtpolitik größtenteils Zustimmung, Änderungsvorschläge gibt es dennoch. Auf diese hat der Investor reagiert