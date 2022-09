Neuer Aldi – Osterburger Politiker machen den Weg für Supermarkt frei

An der Bismarker Straße in Osterburg kann ein neuer Aldi entstehen. Das ist seit Dienstagabend amtlich.

Noch befindet sich der Osterburger Aldi im Gewerbegebiet an der Stendaler Chaussee..

Osterburg - Ein Markt mit 1100 Quadratmeter Verkaufsfläche nebst Bäcker, Fleischer und Imbiss: So stellt sich Aldi-Nord seine zukünftige Filiale an der Bismarker Straße in Osterburg vor.