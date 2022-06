Neuer digitaler Info-Punkt in Arneburg

Wo gibt es den nächsten Arzt? Wo befindet sich eine freie Pension? Solche und andere Informationen können Besucher der Stadt Arneburg am neuen Informationspunkt abrufen. Der einfach bedienbare Monitor befindet sich am Tourismusbüro.

Kurz vor der Montage des Monitors im Eingangsbereich des Arneburger Tourismusbüros in der Breiten Straße. Thomas Laleike (links) und Carsten Sommer wählen eine geeignete Höhe.

Arneburg - Besucher in Arneburg können von einem neuen umfangreichen Service profitieren: Seit Montag, 30. August, befindet sich im Vorraum der im Rathaus gelegenen Tourismusinformation ein Monitor, dessen Software mit vielen Daten gefüttert wird. „Wer ortsunkundig ist, kann sich an ihm schnell informieren“, sagt Thomas Laleike, der im Auftrag der Stadt dieses Projekt in die Tat umsetzte.