Neuer Einkaufsmarkt in Goldbeck: Wann wird er gebaut?

Wann wird der neue Einkaufsmarkt in Goldbeck (Altmark) gebaut? Diese Frage stellen sich auch viele Einwohner. Und einige sind skeptisch, dass er überhaupt in die Tat umgesetzt wird.

Der NP-Markt in Goldbeck an der Babener Straße soll umziehen. Das dortige Grundstück ist in privater Hand. Die Verantwortlichen der Konsumgenossenschaft Seehausen haben eine Fläche in Goldbeck erworben.

Goldbeck - Im Ort an der Uchte soll ein neuer Einkaufsmarkt entstehen. Der Gemeinderat hatte zwei Anbieter zur Auswahl, gab im vorigen Jahr dem bereits in Goldbeck ansässigen NP-Markt und dessen Verantwortlichen den Zuschlag. Doch bisher rührt sich nichts. Einige Einwohner gehen nun davon aus, dass sich am jetzigen Zustand nichts ändern wird und der Markt an der Babener Straße auch in den kommenden Jahren die Adresse für den Einkauf von Waren des täglichen Bedarfs sein werde.