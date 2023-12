Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Ziegenhagen. - Wenn sich am Donnerstagabend in Stendal der Kreistag versammelt, sind in ganz Ziegenhagen die Lauscher aufgestellt. Das Gremium hat nämlich eine Beschlussvorlage über ein „stationäres Geschwindigkeitsmessgerät“ für den Rochauer Ortsteil auf der Tagesordnung – über einen festen Blitzer also.