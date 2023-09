Stadtentwicklung Neues Wohnquartier beschlossen - Was wird aus dem Ortskern von Osterburg im Kreis Stendal?

Die Stadt Osterburg nimmt die Planung für ein neues Eigenheimgebiet am nördlichen Ortsrand in die eigenen Hände. Osterburger Politiker mahnen zugleich an, die Entwicklung der Innenstadt nicht aus den Augen zu verlieren.