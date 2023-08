Krevese - „Gesund halten, was gesund hält.“ So lautet das Motto von Ralf Engelkamp und Rainer Kranz vom Gutshof in Krevese. Am Sonntag luden sie in den Gutspark ein, um dort Neugierigen bei Führungen viel Interessantes und Wissenswertes zu vermitteln. Begrüßt wurden die Gäste allerdings von den Kreveser Landfrauen, die einen großen Kuchenbasar vorbereitet hatten. Tilo Mottschall und sein Partner waren aus Ipse angereist und hatten einen kleinen Pflanzenbasar aufgebaut. Und auch an einem Trödelstand gab es die unterschiedlichsten Sachen. Der Erlös der Einnahmen soll dem in der Ruine des früheren Verwalterhauses entstandenen „Dorfwohnzimmer“ und auch dem Verein Ipse excitare zugutekommen.

Ralf Engelkamp lud zu zwei ausführlichen Führungen durch den Gutspark ein. Die Besucher erfuhren dabei, dass Krevese mit seiner urkundlichen Ersterwähnung von 956 zu den ältesten Siedlungen in der Altmark zählt. Zwischen 1170 und 1200 wurde durch Graf Albrecht von Osterburg das Benediktinerinnenkloster Krevese gestiftet. 1562 wurde der Klosterbesitz an die Familie von Bismarck übertragen. Friedrich von Bismarck wandelte das Kloster in ein feudalistisches Rittergut um. Er gilt als der Stammvater aller heute existierenden Bismarck-Linien. Mit seiner Frau Anna von Wenckstern liegt Friedrich von Bismarck in der Kreveser Klosterkirche begraben. Um 1725 erfuhren das Herrenhaus, die Gärten und der Gutshof eine grundlegende Erneuerung. In der DDR diente das Haus als Schule, es gab einen Kindergarten, einen Hort, eine Bibliothek und auch der Bürgermeister hatte in dem ehemaligen Schloss sein Zimmer.Ausführlich erklärte Ralf Engelkamp auch den fünf Hektar großen Park und die vielen Veränderungen, die in den Jahren dort passierten. Besonders gravierende Auswirkungen hatte ein Orkan, der 2017 durch die Region tobte und im Gutspark eine Schneise der Verwüstung hinterließ.

Ralf Engelkamp und Rainer Kranz wollen aber in Krevese wieder einen Landschaftsgarten entstehen lassen. „Wenn ein Baum stirbt, pflanzen wir nach“, sagt Engelkamp. Auch der Graben, der früher durch den Park floss und immer für Wasser im Teich sorgte, soll wiederhergestellt werden. Unterstützung dafür gibt es vom Verein Ipse excitare, der einen Fördermittelantrag auf den Weg gebracht hat.