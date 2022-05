Nistkästen: Wischeverein mit Sitz in Rohrbeck will dieses Jahr das 1000. Wischehäuschen bauen

Im Februar 2017 plauzte der noch junge Wischeverein ein mutiges Ziel heraus: Ehrenamtlich will er 1000 stabile Nistkästen für Vögel bauen. In diesem Jahr ist die Zahl wohl voll.

Alle Wischehäuschen, die der Ortsrat Königsmark bisher erwarb, waren belegt. Auch dieser Starenkasten in Rengerslage.

Wische - Gerade kamen wieder Bestellungen von Kommunen herein. Der Ortsrat Königsmark um Ortsbürgermeister Rainer Moser (parteilos) investiert dieses Mal 500 Euro in weitere Wischehäuschen für seine Dörfer, gestern Vormittag kam ein Anruf vom Wische-Bürgermeister Willi Hamann (parteilos), der abermals zwölf Kästen in Auftrag gab. „Das ist der Wahnsinn“, sagt Helmut Sasse, der Vorsitzende des Wischevereins.