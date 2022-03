Bypass für die A-14 wird ausgebaut Nur auf Umwegen nach Beuster

Ab kommenden Montag wird die Kreisstraße 1020 von Seehausen beginnend in Richtung Losenrade zur Baustelle. Der erste Sanierungsabschnitt reicht bis zur Abfahrt nach Beuster/Esack und soll möglichst noch bis Dezember fertig sein. So lange müssen die Anlieger einen langen Umweg über die Bundesstraße 189 in Kauf nehmen.