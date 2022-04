Öffentliche Toilette fehlt in Osterburg: Rathaus setzt auf eine Lösung in der Stadtpassage

In Sachen öffentliche Toilette herrscht in der Osterburger Innenstadt weiterhin Fehlanzeige.

Osterburg - Die Not mit der Notdurft bleibt in der Osterburger Innenstadt weiter bestehen. Denn wenn die Blase drückt, sind Besucher der Stadt im Haupteinkaufsbereich auf das Entgegenkommen von Händlern oder Gastwirten angewiesen. Seit 2013 das wenige Jahre zuvor aufwendig erneuerte Toilettenhäuschen am Bahnhof nach ständigen Verschmutzungen und mutwilligen Zerstörungen von der Kommune geschlossen wurde, gibt es in Osterburg keine öffentliche Toilette mehr. Zwischenzeitliche Pläne, auf dem Verbinder zwischen Wallpromenade und Parkplatz Lindenstraße ein neues Toilettenhaus zu errichten, hat die Stadt längst wieder aufgegeben. Der Plan gilt aufgrund der klammen Stadtkasse als nicht finanzierbar.