Ohne Amtshilfe kein Radweg an der L 2

Die Verbandsgemeinde Seehausen will die Landesstraßenbaubehörde bei der Planung eines Stücks Radweg an der L 2 zwischen Aulosen und Wanzer unterstützen. Pedalritter gelten an der unübersichtlichen Etappe als besonders gefährdet.