Sanierung in St. Nikolaus in Beuster Ohne Lettner wäre es keine Stiftskirche

Salopp gesagt, rücken in dieser Woche die Fliesenleger in der St.-Nikolauskirche Beuster an. Der neue Ziegelfußboden und die Restauration der Lettner-Überreste dürften die vorläufige Krönung der Sanierungsbemühungen von über zwei Jahrzehnten werden.