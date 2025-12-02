Der Baum, sein Transport und die Deko aus mehr als 100 Geschenken: In Osterburg haben sich Gewerbetreibende und eine Kita zusammengetan, um den Großen Markt weihnachtlich zu schmücken.

Mit selbstgebasteltem Schmuck haben die Kinder der Osterburger DRK-Kita „Sonnenschein“ den Tannenbaum auf dem Großen Markt dekoriert.

Osterburg. - Pünktlich zum 1. Dezember wurde der Weihnachtsbaum auf dem Großen Markt in Osterburg erleuchtet. Dass es ihn gibt, ist ein Gemeinschaftswerk vieler Akteure. Ansässige Gewerbetreibende hatten die Organisation übernommen. Am Montag rückte eine ganze Kita mit vielen Säcken voller Dekoration an.

Geschenke und Schmuck für Osterburgs Weihnachtsbaum - auch eine Stendaler Firma hilft mit

Weit über 100 Geschenke haben die Erzieher und Eltern der Kinder von der DRK-Kita „Sonnenschein“ in den vergangenen Wochen in buntes Papier eingepackt. Die Mitarbeiter der Stendaler Firma Freytag haben sie mit einem Kran an den oberen Teil des Baums gehängt, während die Kinder die unteren Zweige mit weiterem selbstgebastelten Schmuck dekorierten.

Lesen Sie mehr: Bildergalerie: Die schönsten Fotos vom Osterburger Weihnachtsmarkt 2025

Schon vorab hatten die Organisatoren um Heiko Schmeichel von der Gaststätte „Ratskeller“ und Mario Wellner von der Musikmarkthalle eine Lichterkette anbringen lassen, die nun täglich mit Einbruch der Dunkelheit eingeschaltet wird.

Von Osterburger Firma geschenkt: 12 Meter hoher Weihnachtsmarkt auf dem Großen Markt

„Ohne Sponsoren wäre das nicht möglich“, sagt Schmeichel, der nicht nur den Dekorateuren und Bastlern von der Firma Freytag und der DRK-Kita dankbar ist. Auch der Baum wurde gespendet. „Utz Bogdahn von der Handelsstube Osterburg hat uns den zwölf Meter hohen Baum geschenkt und die Firma Köhler hat ihn kostenlos zum Großen Markt transportiert“, berichtet Schmeichel.

Enstanden war die Idee, nachdem die Gewerbetreibenden vom Großen Markt viel Lob für den Maibaum erhalten hatten, den sie in diesem Jahr erstmals aufgestellt hatten.