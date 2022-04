Olita: Thilo Schwichtenberg verzaubert Schüler der Anne-Frank-Schule Osterburg

Osterburg - Thilo Schwichtenberg aus Aken legte am Freitag einen wahren Lesemarathon hin. Aber das macht der Autor, der zu den Stammgästen während der Osterburger Literaturtage zählt, wirklich gern. Zwei Mal stellte er seine Geschichten Schülern der Anne-Frank-Schule vor und zwei Mal in der Grundschule. So viele Kinder wie möglich sollten in den Genuss kommen, einmal einen echten Schriftsteller zu erleben. Für die Jüngsten hatte Thilo Schwichtenberg eine Geschichte von Hexe Babajaga dabei, in der diese vor sich hin kränkelt und sich partout nicht entschuldigen will. Den größeren Kindern ab Klasse 5 stellte Schwichtenberg einen Text aus der Reihe „Zamorra“ vor. Seit 1990 gibt es „Zamorra“, seit 2012 schreibt Schwichtenberg fleißig eine Folge nach der anderen.