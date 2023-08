Schönberg - In der Kirche in Schönberg wird derzeit fleißig gearbeitet. Orgelbauer Rolf Pietrusky aus Potsdam möchte der alten Orgel in dem Gotteshaus des Dorfes wieder eine klangvolle Stimme geben. Unterstützung bekommt er dabei von Jochen Großmauer, der ehrenamtlich in Werben als Kantor fungiert. Eine Auffrischung war von Nöten, sagt Großmauer zu der Schönberger Orgel. Zwar ist das Instrument eigentlich noch voll funktionsfähig, allerdings ist die Orgel im Laufe der Jahre verschmutzt. Um sie zu reinigen, wurde allerdings auch Geld benötigt. Ein Aufruf in Schönberg führte dabei zu einem überraschend schnellen Erfolg. Viele Schönberger spendeten für die Kirchenorgel, und in kurzer Zeit stand das benötigte Geld zur Verfügung. Der Dank der Initiatoren gilt allen, die die Reinigungsaktion mit einem eigenen Beitrag unterstützt haben.

Orgelbauer Alexander Schuke aus Potsdam schickte mit Rolf Pietrusky einen Fachmann in das Wischedorf. Dort baute er mit Unterstützung mehrerer Helfer die einzelnen Pfeifen aus. Sie müssen nun alle gereinigt werden. Anschließend werden sie gestimmt und wieder eingebaut. Dann, so Jochen Großmauer, sollte die Schönberger Orgel wieder mindestens 20 Jahre halten.

Jochen Großmauer konnte auch berichten, dass die Schönberger Orgel ursprünglich für ein ganz anderes Gotteshaus bestimmt war. Sie wurde im Jahr 1760 für die Kirche in Dahlenwarsleben gebaut wurde. Da diese Kirche aber mehr und mehr baufällig wurde, wurde das Instrument im Jahr 1851 nach Schönberg verkauft. Dort musste man dann feststellen, dass die Orgel zu groß war. Die Schönberger wussten sich aber zu helfen und schnitten ein Loch in die Decke des Gotteshauses, erzählte der Kantor. Seitdem ist das Instrument in der Schönberger Kirche zu Hause.