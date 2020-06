Der 39. Kreveser Orgelsommer hat am Sonnabend seinen Auftakt erlebt.

Krevese l Einwohner waren zu einer Orgelandacht mit Kantor Michael Taxer aus Heilbad Heiligenstadt in die St. Marien-Klosterkirche eingeladen. Aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen fand die Eröffnungsmusik der 39. Orgelsommer-Auflage „als Andacht und unter den Bedingungen eines Gottesdienstes statt“, erklärte Pfarrer Matthias Kruppke. Die Besucher trugen vor dem Eintritt in die Kirche ihre Adressen in eine Liste ein und desinfizierten die Hände. Anschließend nahmen sie im Gotteshaus mit Mund-Nasen-Schutz auf eigens markierten Bänken und aufgestellten Stühlen Platz, um die Abstandsregelung einzuhalten.

Während Matthias Kruppke für den liturgischen Teil der Andacht verantwortlich zeichnete, musizierte Michael Taxer auf der Gansen-Orgel. Der Kantor an der St. Marien-Kirche in Heilbad Heiligenstadt, der im Alter von fünf Jahren seinen ersten Klavierunterricht erhielt und mit acht Jahren das erste Mal öffentlich auftrat, hat bei nationalen und inter­nationalen Wettbewerben mehrmals erste Preise im Klaviersolo sowie in der Kammermusik gewonnen. In der Kreveser Klosterkirche brachte Taxer unter anderem Stücke von Johann Pachelbel, John Stanley, Alexandre Guilment und Louis Nicolas Clérambault zu Gehör und wurde von seinen Zuhörern erst nach einer Zugabe entlassen. Matthias Kruppke bedankte sich nach der 40-minütigen Andacht mit einem Blumenstrauß bei Taxer. Die Musikreihe wird am Sonnabend, 4. Juli, fortgesetzt. Dann soll Olga Minkina aus Tangermünde auf der Gansen-Orgel spielen. Die Andacht beginnt um 20 Uhr, die Kirche wird ab 19 Uhr geöffnet sein.