Oskar Ritzmann aus Stendal hat am Freitag in Osterburg den Regionalausscheid der Lesekrone Stendal gewonnen. Der Viertklässler hat sich damit für das Landesfinale qualifiziert.

Osterburg, nm - Freitagfrüh 8 Uhr in der Stadt- und Kreisbibliothek Osterburg-Stendal: Spannung liegt in der Luft.

Ausgeströmt von 16 anwesenden Viertklässlern aus dem Landkreis Stendal. Sie alle sind mit demselben Ziel angereist: Den Regionalausscheid der vom Friedrich-Bödecker-Kreis initiierten Lesekrone 2023 aufsetzen. Dafür müssen die Mädchen und Jungen eine dreiköpfige Jury mit der Art des Vorlesens eines eigenen und eines unbekannten Textes überzeugen. „Das ist sehr mutig“, unterstreicht Jurymitglied Anette Rieger bei der Begrüßung. „Denn vor fremdem Publikum ein Buch vorzustellen, das trauen sich viele Erwachsene nicht mal“. Es gehe nicht um Perfektion, sondern allein ums Mitmachen. „Egal, wie es ausgeht, ihr wart schon die Besten an euren Grundschulen und am Ende seid ihr alle Gewinner“, stellt die Bibliotheksleiterin die weiteren Jurymitglieder Ulrike Herms vom Fahrbücherei-Team und Jana Henning als Presse- und Projektmitarbeiterin der Stadt Osterburg vor.

Zweieinhalb Stunden später ist die Entscheidung gefallen. Nach und nach werden die Kinder unter viel Applaus nach vorne gerufen und nehmen als Zweitplatzierte stolz ihre Urkunden entgegen: Lando Altrogge (Arneburg), Ella Markwart (Bismark), Jara Winkler (Flessau), Sophia Gose (Goldbeck), Marie Kühne (Havelberg), Lina Roefe (Iden), Antonia von Katte (Kamern), Levi Lemme (Klietz), Friedrich Blohm (Lüderitz), Ida Mewes (Osterburg), Hannah Motzkus (Sandau), Benedikt Einert (Schinne), Hanna Dankert (Schönhausen), Willi Wegener (Tangerhütte) und Emma Kollmann (Tangermünde). Etwas unsicher schaut sich Gewinner Oskar Ritzmann von der Ganztagsgrundschule Stendal um und vergisst vor Aufregung fast, sich die Lesekrone aufsetzen zu lassen. Sie symbolisiert das Ticket zum Landesfinale am 16. November in Wittenberg. „Wenn aus dir kein Kinder-Hörbuch-Sprecher wird, dann weiß ich auch nicht“, begründet Jurorin Jana Henning in einem Satz, was einstimmig überzeugte – sprachliches Talent durch und durch.