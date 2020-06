In St. Nicolai Osterburg fand die erste Taufe seit Ausbruch der Corona-Pandemie statt. Als Geschenk erhielt Oskar nicht umsonst Windmühlen.

Osterburg l Oskar ist ein echter Sonnenschein. Das finden seine Eltern Adrian Kruppke und Karen Schubert natürlich auch, seit er im Mai 2019 das Licht der Welt erblickte. Am Sonntag strahlten sie alle über das ganze Gesicht. Endlich konnte die im April abgesagte Taufe stattfinden. In St. Nicolai in Osterburg. Die erste in diesem Jahr sollte eine ganz besondere sein.

Nur die engsten Verwandten und Paten waren neben der Gemeinde eingeladen: In der vorderen Reihe hatte auch Oskars Uroma Rosegret Platz genommen, bis heute Katechetin, die im Oktober 90 wird. Oskars Uropa Norbert war wiederum viele Jahre Pfarrer in St. Nicolai. Und sein Opa Thomas hatte in der Kirche als gelernter Elektriker unzählige Kabel verlegt.

Kein Wunder also, dass der kleine Chemnitzer sich hier wie zu Hause fühlte und auch im Pfarrhaus sämtliche Steckdosen untersuchte. „Da schlagen wohl die Kruppke-Gene durch“, bemerkte Pfarrer Gordon Sethge schmunzelnd.

Bilder Selbstgemacht: Oskar und die Arche Noah. Foto: Astrid Mathis



Vor zehn Jahren hatten sich seine Eltern in Amerika kennengelernt. Als Au Pairs (Kindermädchen) in New York angekommen, funkte es bei einem der Gruppentreffen. Nach dem Studium wurde das junge Paar in Chemnitz heimisch. Die für 2021 geplante Hochzeit verschoben die Zwei inzwischen auf 2022. „Oskar und Opa werden dann sicher für die perfekte Beleuchtung sorgen“, so Gordon Sethge. Als Symbol für Energie und genügend Auftrieb beschenkte er den Täufling und die Taufpaten Dominik Henn aus Aschaffenburg und Luisa Wendt aus Grabow gestern mit bunten Windmühlen. Damit keine Sicherung durchknallt.„Sei mutig und entschlossen! Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst! Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst“, ist in der Taufurkunde zu lesen. Die Taufkerze hatten die jungen Eltern eigenhändig angefertigt. „Zum Glück!“, sagen sie, sonst hätte darauf das falsche Datum gestanden.

Alles ist anders seit Corona. Mit Gemeindenachmittagen, Christenlehre und Konfirmandenunterricht ist erst nach den Sommerferien zu rechnen. Ein paar Termine konnten Pfarrer Gordon Sethge und Kantor Friedemann Lessing aber doch bekannt geben: Mittwoch, 24. Juni, 18 Uhr: Musikalische Andacht mit Blockflötenensemble und Nicolaibläsern zum Johannistag; Sonnabend, 27. Juni, 15 Uhr: Kantoreisänger vor dem Pflegeheim; Sonntag, 28. Juni, 10 Uhr: Musikalische Andacht in St. Nicolai. Bitte Mundschutz mitbringen.