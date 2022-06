Osterburg: 15 Sekundarschüler legen schon vor dem neuen Schuljahr los

Am 2. September startet die Sekundarschule „Karl Marx“ in Osterburg mit 265 Schülern und 20 Lehrkräften in das nächste Unterrichtsjahr. 15 Mädchen und Jungen legen indes schon am 23. August in der Schule los.

Blick auf das Grundstück der Sekundarschule an der Ballerstedter Straße in Osterburg. Auf dem Dach der angrenzenden Sporthalle (links) sind Handwerker derzeit mit Sanierungsarbeiten beschäftigt.

Osterburg - Die Schulklingel läutet erst am 2. September wieder zum Unterricht. Trotzdem besuchen 15 Kinder und Jugendliche schon ab Montag, 23. August, die Sekundarschule „Karl Marx“ in Osterburg. Sie beteiligen sich an einem einwöchigen Lerncamp, „das helfen soll, coronabedingte Lerndefizite zu beheben“, erklärte Schulleiterin Doreen Melms. Immer vormittags in der Zeit von 8 bis 12 Uhr würde den Teilnehmern an diesen fünf Tagen Kenntnisse in Deutsch und naturwissenschaftlichen Fächern vermittelt.