Osterburg backt Lehrer für Bildungsministerin Eva Feußner (CDU)

Die 23. Osterburger Literaturtage (Olita) sind eröffnet. Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) hielt die Festrede und erhielt im Gegenzug als Geschenk einen gebackenen Lehrer. So einfach geht das.

Lehrer backen – Osterburg kann es. Als Geschenk von Bürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler) an Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Eva Feußner (CDU).

Osterburg - „Der Herbst ist die Zeit, in der die Natur eine Seite umblättert.“ Mit diesem Zitat schlug Osterburgs Bürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler) am Montagabend ein neues Kapitel auf: die 23. Osterburger Literaturtage. Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) hielt die Eröffnungsrede. Aber nicht einfach so.