Osterburg: Beim Spargelfest durchgefuttert

Was darf's sein? Das Stadt- und Spargelfest Osterburg ist eine riesengroße Schlemmermeile.

Osterburg - Was für ein Gaumenschmaus! Volle drei Tage konnten es sich die Gäste des Spargelfestes kulinarisch so richtig gut gehen lassen. Und das Beste: Wer nichts mit Spargel anfangen kann, kam in der Biesestadt trotzdem voll auf seine Kosten.