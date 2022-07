Osterburg: Bibliothek soll den Namen von Walter Baumgart tragen

Die Stadt- und Kreisbibliothek Osterburg soll zukünftig nach dem 2019 verstorbenen Altbürgermeister und Ehrenbürger Walter-Baumgart-Bibliothek heißen. Das schlägt Bürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler) vor. Ob es so kommt, entscheidet sich am 21. September im Osterburger Stadtrat.

Osterburg - „Walter Baumgart war für Osterburg ein Glücksfall. Als Mensch und als Bürgermeister.“ Mit diesen Worten würdigte Nico Schulz im Frühherbst 2019 auf einer Gedenkstunde im Stadtrat seinen am 20. September 2019 im Alter von 97 Jahren verstorbenen Vorgänger. Walter Baumgart hatte den städtischen Chefposten im August 1951 auf Betreiben seiner Partei, der Liberaldemokratischen Partei Deutschlands (LDPD) übernommen und ihn bis zum September 1986 bekleidet. Gegenüber der Familie Baumgart und den Stadträten kündigte Schulz schon auf der Feierstunde seine Absicht an, den Namen des Altbürgermeisters im Osterburger Stadtbild zu verewigen. Die damals geäußerte Vorstellung, dies könnte zum Zeitpunkt des 100. Geburtstages von Walter Baumgart am 22. September 2021 geschehen, will Nico Schulz nun in die Tat umsetzen.