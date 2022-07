Osterburg: Frühere Agentur für Arbeit soll zum Hort werden

Bei der Suche nach einer neuen Außenstelle für den Osterburger Hort wurde die Einheitsgemeinde in der Mühlenstraße fündig. Die Kommune will das Erdgeschoss der früheren Agentur für Arbeit mieten. Bis zu 50 Kinder könnten dort ab Frühjahr 2022 betreut werden.

Blick auf die frühere Niederlassung der Agentur für Arbeit in Osterburg. Das Erdgeschoß steht seit dem Umzug der Behörde leer. Dort will die Einheitsgemeinde eine Außenstelle des Osterburger Hortes einrichten.

Osterburg - Die auf maximal 135 Plätze begrenzte Kapazität des Osterburger Hortes auf dem Schulgrundstück am Hain genügt nicht, um die bestehende Nachfrage nach dem Betreuungsangebot komplett zu bedienen. Aus diesem Grund unterhält die Einheitsgemeinde seit 2018 eine Hort-Außenstelle in der kreiseigenen Anne-Frank-Schule. Diese Option fällt allerdings in wenigen Monaten weg. Der Landkreis hat die Räume zum Stichtag 30. April 2022 gekündigt (Volksstimme berichtete).