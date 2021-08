Osterburg: Im früheren „Biesecafé“ bleibt es still

Osterburg - Seit Anfang 2020 und dem Wegzug seiner früheren Besitzer ist es um das „Biesecafé“ in Osterburg still geworden. Die Einheitsgemeinde hat das Grundstück im Vorjahr erworben, um es langfristig in die eigenen Pläne zur Einrichtung eines Caravan-Stellplatzes einzubeziehen. Doch weil es bis dahin noch dauern dürfte, steht die Kommune möglichen Interessenten für eine Zwischennutzung aufgeschlossen gegenüber. Das bestätigte der Osterburger Bürgermeister Nico Schulz gegenüber der Volksstimme.

Ein etwaiger Mieter wurde schon 2020 im Rathaus vorstellig. Die Osterburger Carnevalsgesellschaft (OCG) flirtete im Vorjahr ernsthaft mit der Absicht, das „Biesecafé“ als Vereinsdomizil und Trainingsstätte in Beschlag zu nehmen. Die Faschingsmacher hatten Handlungsbedarf, weil ihnen der Landkreis für die Nutzung der Sporthalle am Markgraf-Albrecht-Gymnasium eine monatliche Rechnung von 644 Euro angekündigt hatte. Als der Landkreis diese Forderung Ende des Jahres 2020 aufgab, nahmen die Karnevalisten aber Abstand von ihren „Biesecafé“-Plänen. Zumal auch die Einheitsgemeinde eine jährliche Miete „von etwas mehr als 3000 Euro“ gefordert hatte, wie der OCG-Vorsitzende Dennis Kathke begründete.

Die Faschingsmacher blieben indes bislang die einzigen Interessenten, die sich im Rathaus nach dem „Biesecafé“ erkundigten. Bürgermeister Nico Schulz, der sich eine Nutzung durch einen Verein, Kulturschaffende oder andere Interessenten vorstellen kann, bedauerte, dass aus dem städtischen Kulturausschuss noch keine Anregungen gekommen sei. Das Gremium hat sich nach Angaben seines Vorsitzenden Wolfgang Tramp zwar direkt vor der Sommerpause mit dem früheren Lokal beschäftigt. Eine mögliche Lösung sei aber noch nicht gefunden worden. Als Problem hat Tramp dabei ausgemacht, „dass es dort an der Biese in der Vergangenheit häufiger zu mutwilligen Zerstörungen gekommen ist.“ Dies könnte potenzielle Nutzer abschrecken, vermutete der Politiker. Gleichwohl möchte Wolfgang Tramp nach der Sommerpause neuen Schwung in die Diskussion über das „Biesecafè“ bringen. „Wenn unser Kulturausschuss im September das nächste Mal berät, werde ich das Thema ,Biesecafé’ erneut zur Sprache bringen“, kündigte er an.