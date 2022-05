Osterburg: Kann ein Lieferdienst fehlende Dorfläden ersetzen?

Osterburg und Seehausen haben in ihrem Gemeinschaftsprojekt „Mona Lisa“ die Machbarkeit eines Lieferdienstes untersucht, der Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs in Dörfer bringen könnte. Nun liegt das Ergebnis vor.

Osterburg - Seit Frühjahr 2021 loten Osterburg und Seehausen die Machbarkeit eines Lieferdienstes für Dörfer ohne „Tante-Emma-Laden“ aus. Dabei stand diese Idee im Raum:

Einwohner bestellen über das Internet Lebensmittel und andere Waren des täglichen Bedarfs. Regionale Händler liefern das Georderte zu einem Zentrallager in Osterburg oder Seehausen, wo die Gesamtbestellung zusammengestellt wird. Dienstleister wie Bäcker-, Fleischerwagen oder Apotheker-Bringediensten transportieren die Waren dann zu Packstationen in den Dörfern. Von dort holen die Kunden ihre Bestellung ab.

Aufwändige Logistik treibt die Kosten hoch

Einwohner hätten Interesse an dem Angebot bekundet, lokale Händler wollen mitmachen, berichtete Projekt-Mitarbeiterin Carola Thomsen. Die Düsedauerin hat das vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft geförderte Projekt mit der Seehäuser Wirtschaftsförderin Lisa Weigelt, der früheren Osterburger Stadt-Mitarbeiterin Doreen Weingart und der Hochschule Harz entwickelt. Am Ende seien sie zu dem Schluss gekommen: Das angedachte Modell sei logistisch und technisch zwar machbar. Aber es rechne sich nicht. Die Wirtschaftlichkeit liege selbst in der günstigsten Betrachtung bei unter 50 Prozent, berichtete die Projektmitarbeiterin am Dienstagabend im Osterburger Stadtrat. Als einen wesentlichen Kostentreiber, der die Rechnung in die Höhe treibt, nannte Thomsen die aufwändige Logistik, die bei der Einbindung verschiedener Händler und Anbieter nötig wäre.

Vollsortimenter könnte übernehmen

Damit ist „Mona Lisa“ aber nicht vom Tisch. Denn Carola Thomsen brachte auch einen Plan B ins Spiel. Statt viele Händler einzubeziehen, gebe es die Möglichkeit, einen Vollsortimenter als zentralen Partner ins Boot zu holen. Dieser würde von der Annahme der Bestellung bis zum Transport der Waren zu den Packstationen faktisch alle Aufgaben übernehmen. So könnte sich der Lieferdienst rechnen, äußerte Thomsen.

Während die Stadträte am Dienstagabend noch nicht weiter auf Plan B mit einem Vollsortimenter eingingen, begrüßt Bürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler) die Option. Schulz, der aufgrund einer Corona-Erkrankung nicht an der Ratssitzung teilnehmen konnte, will diese Alternative weiter verfolgen.

Er bedauerte, dass sich das ursprüngliche Modell mit der Einbeziehung vieler lokaler Händler nicht rechne. Das eigentliche Anliegen des Gemeinschaftsprojektes sei es aber, „die Nahversorgung in Dörfern zu erweitern.“ Dies wäre auch über die Alternative mit einem Vollsortimenter als Partner möglich, betonte er. Nach Angaben des Bürgermeisters könnte sich die Einheitsgemeinde um den Aufbau von Packstationen kümmern und für diese Investition nach Fördergeld suchen. So den privaten Lieferdienst eines Einkaufsmarktes zu unterstützen, hält Schulz für statthaft: „Es ist in unserem Interesse, in den Dörfern Nahversorgung anzubieten“, begründete er.