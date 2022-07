Osterburg: Kinder weihen Parkplatz an der Lindenstraße ein

Nach elfmonatiger Baustellenzeit ist der neugestaltete Parkplatz an der Lindenstraße in Osterburg gestern Vormittag zur Nutzung freigegeben worden. Die gepflasterte Fläche soll indes nicht nur zum Abstellen von Autos dienen.

Osterburg - Mit dem Ruf „Der Parkplatz ist eröffnet“ machten Mädchen und Jungen aus der Tagesstätte „Jenny Marx“ am Montag kurz nach 9 Uhr laut und vielstimmig den Weg zur Nutzung der gepflasterten Stellflächen an der Lindenstraße frei. Zeitgleich gingen aber noch zwei weitere Investitionen offiziell in Betrieb.