Schwimmhalle Osterburg: Land hilft bei der Reparatur des Hallenbades

Seit dem Frühjahr ist das Hallenbad auf dem Fuchsbau in Osterburg geschlossen. Nun könnte Bewegung in das „Stillleben“ kommen. Das Land hat eine fünfstellige Summe für dringend nötige Reparaturarbeiten bewilligt, teilte Bürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler) während der Stadtratssitzung am Dienstagabend mit.