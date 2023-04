Klimawandel Osterburg legt Turbo bei Baumpflanzungen ein

Klima-Bürgerrat, Baumgruppe, Grüne Gruppe – Osterburg legt den Turbo ein in puncto Stadtbegrünung, Klimaschutz überhaupt. Privatinitiativen und Kommune befruchten sich offenbar gegenseitig. Von städtischer Seite wurden in diesem Frühjahr so viele Bäume gepflanzt wie nie. Und die Jugend pflanzt immer öfter mit.