Osterburg: Neue Frauenband „Blonder“ will durchstarten

Gemeinsam mit Ivette Schrödter und Vanessa Gieschler hat Tabiha Harzer 2019 eine neue Band gegründet. Mit Johanna Schott als Verstärkung will die Gruppe jetzt durchstarten.

Osterburg - Als Musikerin hat sich Tabiha Harzer (24) in den zurückliegenden Jahren in verschiedenen Bands wie „Nobody Knows“ oder „Chapeau“, sowie anschließend auch als Solokünstlerin in der Altmark und darüber hinaus einen Namen gemacht.