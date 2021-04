Osterburg: Parkplatz an der Lindenstraße wird am 3. Mai zur Baustelle

Blick über den Parkplatz an der Lindenstraße in Osterburg. Ab 3. Mai soll auf dem Gelände gebaut werden.

Osterburg

Noch bis zum Sonntag, 2. Mai, können Einwohner ihre Autos auf dem Parkplatz an der Lindenstraße abstellen. Mit ein paar Einschränkungen müsse indes gerechnet werden, „da in der letzten Aprilwoche bereits damit begonnen wird, die Baustelle einzurichten“, kündigte der Osterburger Bauamtsleiter Matthias Köberle an.

Weil Osterburgs Stadt- und Spargelfest coronabedingt abgesagt ist und der Parkplatz deshalb nicht am zweiten Mai-Wochenende als Standort für Schaustellergeschäfte benötigt wird, können die Bauleute eines Schramper Unternehmens früher loslegen als ursprünglich gedacht. Von dem eigentlich sogar noch für den April erhofften Baubeginn musste sich die Kommune aber wieder verabschieden, „weil das von uns beauftragte Unternehmen noch andernorts gebunden war“, begründete Köberle. Am geplanten Bauende ändert das nichts. Noch in diesem Jahr soll die Neugestaltung des größten Parkplatzes der Stadt abgeschlossen werden.

Und das hat die Kommune mit dem Grundstück vor: Der Parkplatz erhält eine Oberfläche aus Betonsteinpflaster. Die Haupteinfahrt von der Lindenstraße aus wird ein Stück weit in Richtung Westen versetzt und direkt in Nachbarschaft zum Blumenparadies Würke eingesetzt. Unter der Oberfläche des 87 Stellflächen umfassenden Parkgeländes soll eine Zisterne mit einem Fassungsvermögen von 200 Kubikmetern eingerichtet werden, um Löschwasserdefizite in der Innenstadt zu beseitigen. Die Einheitsgemeinde geht bei dem Großprojekt von Kosten in Höhe von 860000 Euro aus.

Zeitgleich zur Neugestaltung des Parkplatzes soll am westlichen Rand des Grundstückes Osterburgs erste innerstädtische E-Tankstelle entstehen. Kosten für die Kommune entstehen durch diese Investition nicht. Die Stadtwerke Stendal wollen sich um den Aufbau der zwei anvisierten Ladesäulen mit vier Ladepunkten bis zu 22 kw kümmern und anschließend auch den Betrieb der Ladesäulen übernehmen.