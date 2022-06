Osterburg: Randalierer knicken sechs junge Bäume an den Werderwiesen um

Unbekannte haben an den Werderwiesen in Osterburg junge Bäume geknickt. Ortsbürgermeister Klaus-Peter Gose (parteilos) hofft auf mögliche Zeugen.

Osterburg - In Osterburg haben sich erneut Unbekannte an jungen Bäumen zu schaffen gemacht. Sie knickten an den Werderwiesen insgesamt sechs Bäume um, hat Lothar Müller am Donnerstag auf dem Weg zwischen Schwiegermutterbrücke und dem Schwarzen Weg festgestellt. „Es ist ein Ärgernis, das auch anderen Passanten unverständlich ist“, sagt er.