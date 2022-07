Osterburg: Spezialfahrzeug für Wald- und Feldbrände rollt Ende September ins Gerätehaus

Osterburg - Die technische Abnahme durch Vertreter des Innenmisteriums sowie den Check der Beladung durch die Osterburger Wehr hat der Vegetationstanker seit Dienstag dieser Woche hinter sich. Läuft alles nach Plan, holen Osterburger Feuerwehr-Maschinisten das Fahrzeug in der letzten Septemberwoche aus dem Magirus-Werk in Ulm ab. Der folgende Aufenthalt in seiner neuen Heimat Osterburg bleibt für den Tanker indes nur ein Zwischenspiel. „Denn vom 7. bis zum 9. Oktober wird unser Fahrzeug auf der Fachmesse für Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz in Dresden ausgestellt“, kündigt Stadtwehrleiter Sven Engel an.