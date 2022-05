Handel Osterburg: Spielzeugladen Goyer schließt

Die Umzugskartons stehen bereit: Puppen, Plüschtiere, Spiele und Co verlassen in den nächsten Tagen Osterburg - zum 28. Februar schließt die Spielzeugwelt Goyer. Ein schmerzlicher Verlust für die Vielfalt in der Stadt, der Konsequenzen haben muss, machen Einzelhändler deutlich.