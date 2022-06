Osterburg: Stadt will Modernisierung des Hallenbades vorziehen

Die Modernisierung des Osterburger Hallenbades könnte früher erfolgen als zuletzt gedacht. Bauleute sollen das millionenschwere Projekt bereits in den Jahren 2024 und 2025 in die Tat umsetzen. Dafür muss die klamme Kommune aber finanziell umdenken.

Blick aus der Vogelperspektive auf das Hallenbad in Osterburg.

Osterburg - Im stadteigenen Hallenbad auf dem Fuchsbau am Osterburger Stadtrand geben derzeit Handwerker den Ton an. Durch Reparaturarbeiten am Beckenumgang sowie im Becken soll der voraussichtlich Mitte April wieder startenden Badebetrieb über Wasser gehalten werden, bis die dringend nötige Runderneuerung des Bades beginnt. Und die steht womöglich bereits 2024/25 und damit mindestens zwei Jahre früher als gedacht ins Haus.