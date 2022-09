Osterburg tritt bei öffentlicher Toilette auf der Stelle

Osterburg - Drückt an der Breiten Straße in Osterburg die Blase, sind Besucher der Stadt auf das Entgegenkommen von Händlern und Gastwirten angewiesen. Eine öffentliche Toilette gibt es in Osterburg nicht. Von mehrfachen mutwilligen Zerstörungen entnervt, machte die Kommune im Jahr 2013 ihr Toilettenhaus am Bahnhof dicht. Seitdem hat die Stadt ein Klo-Problem.