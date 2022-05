Blumengebinde zerstört Osterburg: Unbekannte schänden Gedenken an die Opfer des Holocaust

Unbekannte haben in Osterburg ein Blumengebinde zum Gedenken an die Opfer des Holocaust zerstört. Die Osterburger Linke sieht in dem Vandalismus „antisemitische Züge“, Osterburgs Bürgermeister kündigte eine Reaktion an.